Из-за реконструкции порта в Барнауле могут снести несколько домов на берегу Оби

Специалисты уже занимаются реконструкцией порта Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском поселке Восточный на берегу Оби могут снести частные дома, если для речного порта потребуется расширение площадки. Об этом пишет «Толк».

Специалисты уже занимаются реконструкцией порта, а в новой версии генплана предусмотрят его дальнейшее развитие. Разработчики генплана не исключают, что на базе речного порта до 2040 года создадут мультимодальный терминальный комплекс многоцелевого назначения. Тогда потребуется расширение.

В настоящее время порт с одной стороны зажат крупным жилым массивом улицы. Власти отметили, что если в связи с реконструкцией потребуются дополнительные площади, то существуют механизмы изъятия частных земель.