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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:29

На алтайском заводе выпустили систему для тракторов, которая бережет почву

Несколько заказчиков уже заинтересовались новым изделием
Герман Архаров
Фото: министерство промышленности и энергетики региона

Фото: министерство промышленности и энергетики региона

На барнаульском заводе мехпрессов выпустили новое изделие – «барабан-проставку», которое позволяет устанавливать на трактор дополнительные 4 колеса. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики региона.

Новая система поможет снизить давления на плодородный слой почвы, а также максимально использовать возможности техники. Повысится производительность, а сроки проведения работ снизятся.

Первые опытные образцы колесных дисков, выполненных в спарке, прошли проверку на качество. Несколько заказчиков уже заинтересовались новым изделием.

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