Светофоры не будут работать 1,5 часа
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 21 февраля, в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.
С 10 до 11:30 часов светофоры не будут работать на следующих участках:
– на перекрестке Челюскинцев – Молодежная,
– пересечение Строителей – Челюскинцев,
– проспект Строителей, 54, в районе ТРЦ «Галактика» в сторону Павловского тракта
Электронные регулировщики не будут функционировать 1,5 часа из-за проведения плановых работ на сетях.
Причина – проведение плановых ремонтных работ на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.
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