Светофоры не будут работать 1,5 часа Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 февраля, в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.

С 10 до 11:30 часов светофоры не будут работать на следующих участках:

– на перекрестке Челюскинцев – Молодежная,

– пересечение Строителей – Челюскинцев,

– проспект Строителей, 54, в районе ТРЦ «Галактика» в сторону Павловского тракта

Электронные регулировщики не будут функционировать 1,5 часа из-за проведения плановых работ на сетях.

Причина – проведение плановых ремонтных работ на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков.

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