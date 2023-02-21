СК опубликовал фото с места сожжения 1,5-годовалой девочки в Алтайском крае

Тазик, в котором был ребенок, расплавился Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Появились новые фотографии с места сожжения 1,5-годовалой девочки в селе Советского района Алтайского края. Снимки опубликовали представители СУ СК региона.

По информации ведомства, мать посадила дочь в таз, обила керосином, а затем подожгла. Убийство произошло на глазах 8-летнего мальчика, сына подозреваемой. На снимках видно, что капроновый таз расплавился.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о комплексе проводимых следственных действий и всех обстоятельствах произошедшего. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее стало известно, что после случившегося у женщины изъяли двух других детей.

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