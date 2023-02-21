Снег и потепление до +5 градусов прогнозируют в Алтайском крае 21 февраля

В Барнауле 21 февраля ожидается 0…-2 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 21 февраля, в Алтайском крае потеплеет. Днем столбики термометров покажут 0…-5, местами до +5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

На большей части территории выпадет небольшой снег, мокрый снег, возможен гололед. Утром местами не исключены изморозь, туманы. На дорогах местами будет сильная гололедица. Подует южный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 21 февраля ожидается 0…-2 градуса. Вечером выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Будет дуть южный ветер, 3-8 м/с.