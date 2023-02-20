В Барнауле спасли мальчика, который засунул руку под беговую дорожку

левая рука ребенка застряла под беговой дорожкой. Фото: МЧС России

В Барнауле спасатели помогли пятилетнему мальчику, который засунул руку под тренажер. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, левая рука ребенка застряла под беговой дорожкой. Во вовремя игры дома мальчик нечаянно засунул ее, а обратно вытащить не смог.

- Пожарные вместе со спасателями освободили руку. Сейчас мальчик в безопасности, - сказали в МЧС.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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