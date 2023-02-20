Из-за праздников на Алтае изменят расписание пригородных поездов

9 марта не будет ходить утренний поезд Озерки – Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщает «Алтай-Пригород».

Так, 23, 24 февраля и 8 марта отменят часть поездов по направлениям: Заринская – Барнаул, Барнаул – Красный Боец, Депо – Барнаул и Озерки – Барнаул. А 9 марта не будет ходить утренний поезд Озерки – Барнаул.

При этом 23 февраля назначаются поезда Ребриха – Барнаул и Барнаул – Ребриха, 8 марта: Заринская – Барнаул, а 9 марта: Сузун-Барнаул.

Точное расписание можно узнать по телефону (3852) 29-21-68 или на сайте www.altayprigorod.ru.