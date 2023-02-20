Погода на 23 февраля 2023 в Алтайском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Синоптики рассказали о погоде 23 февраля в Алтайском крае. В регионе будет стоять аномально теплая погода с плюсовой температурой.
По данным Гидрометцентра региона, температура будет держаться в пределах -3,+2 градусов, а местами поднимется до +7.
- При этом местами небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах местами сильная гололедица, - прогнозируют специалисты.
Порывы ветра в этот день могут достигнуть 16 м/с.
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