Погода на 23 февраля 2023 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде 23 февраля в Алтайском крае. В регионе будет стоять аномально теплая погода с плюсовой температурой.

По данным Гидрометцентра региона, температура будет держаться в пределах -3,+2 градусов, а местами поднимется до +7.

- При этом местами небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах местами сильная гололедица, - прогнозируют специалисты.

Порывы ветра в этот день могут достигнуть 16 м/с.

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