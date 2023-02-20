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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:51

23 февраля на Алтае ожидается до +7 градусов и дождь

Местами пройдет мокрый снег
Александра Сапожкова
Погода на 23 февраля 2023 в Алтайском крае

Погода на 23 февраля 2023 в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде 23 февраля в Алтайском крае. В регионе будет стоять аномально теплая погода с плюсовой температурой.

По данным Гидрометцентра региона, температура будет держаться в пределах -3,+2 градусов, а местами поднимется до +7.

- При этом местами небольшой мокрый снег, дождь, на дорогах местами сильная гололедица, - прогнозируют специалисты.

Порывы ветра в этот день могут достигнуть 16 м/с.

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