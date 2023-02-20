В Барнауле 9-летний мальчик катался на тюбинге и повредил позвоночник

Ребенок был вместе с отцом на территории спорткомплекса в микрорайоне Затон Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Днем 19 февраля 9-летний мальчик, катаясь с горки, повредил позвоночник. По факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме и прокуратуре региона.

По данным ведомств, ребенок был вместе с отцом на территории спорткомплекса в микрорайоне Затон. При спуске с горки он выпал с тюба и получил травму позвоночника. Сейчас мальчик проходит лечение.

- В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства. В настоящее время проводятся опросы сотрудников спорткомплекса, должностных лиц администрации района, свидетелей, изымаются документы. Следствию предстоит дать оценку действиям лиц на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сказали в следкоме.

Ход проверки контролирует прокуратура.

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