Бийску и Рубцовску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

В 2021 году звание «Город трудовой доблести» было присвоено Барнаулу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Российской академии наук рассмотрели документы Рубцовска, Бийска и Новоалтайска на предмет присвоения им звания «Город трудовой доблести», сообщили в Алтайском Заксобрании.

- По итогам рассмотрения звание может быть присвоено Рубцовску и Бийску. В ближайшее время все документы вместе с ходатайством направят президенту РФ, - сказали в АКЗС.

Новоалтайск же по ряду причин претендовать на звание не может. В частности из-за того, что предприятия Новоалтайска в годы войны не отмечались госнаградами. Им не вручалось переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны - а это одно из оснований для присвоения звания.

Напомним, в 2021 году звание «Город трудовой доблести» было присвоено Барнаулу.

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