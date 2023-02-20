Замруководителя алтайской организации будут судить за мошенничество со школьными тестами

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Замруководителя одного из алтайских учреждений, которое занимается оценкой качества образования, будут судить по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает Банкфакс со ссылкой на прокуратуру региона.

Как полагает следствие, мужчина завышал число проверенных тестов старшеклассников, а полученные сверх положенного деньги присваивал себе.

- С 2017 по 2021 год злоумышленник заключал договоры со сторонними специалистами. Оплата их услуг зависела от того, сколько тестов они проверят. Обвиняемый же якобы давал указания включать в документы недостоверные сведения об объеме работы, - рассказали в прокуратуре.

Специалисты получали деньги в завышенном размере и возвращали их замруководителя, который распоряжался ими по своему усмотрению.

В результате учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Дело направили в суд. На имущество обвиняемого наложили арест стоимостью 1,6 млн рублей.

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