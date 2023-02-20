Под Барнаулом на одном участке трассы почти одновременно произошло два ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 20 февраля на 1 км Чуйского тракта под Барнаулом почти одновременно произошло две аварии, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В 7.20 столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Lancer, Honda Fit и Mitsubishi Colt. Чуть позже на этом же месте столкнулись Toyota Vitz и Audi A8.

В полиции отметили, что в ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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