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НовостиОбщество20 февраля 2023 5:38

Сразу три светофора отключат в Барнаул на пр. Комсомольском 20 февраля

Это связано с ремонтом на сетях электроснабжения
Александра Сапожкова
Светофоры не будут работать с 13 до 16 часов

Светофоры не будут работать с 13 до 16 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

20 февраля в Барнауле отключат сразу три светофора на пр. Комсомольском. Об этом сообщили в мэрии.

Так, светофоры не будут работать на пересечении проспекта с улицами Кирова, Чкалова и Димитрова с 13 до 16 часов. Это связано с плановым ремонтом на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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