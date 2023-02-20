Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 5:21

Семьям мобилизованных на Алтае предоставят льготную древесину для строительства

Поручение дал губернатор Виктор Томенко
Александра Сапожкова
Семьи смогут получать древесину вне очереди

Семьи смогут получать древесину вне очереди

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор Виктор Томенко поручил предоставлять семьям мобилизованных строительную древесину на льготных условиях, сообщили в правительстве региона.

С просьбами к главе края обратились члены семей. Теперь прорабатывается соответствующий законопроект.

- Считаю, что семьи имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. В правительстве уже найдено понимание, как эту задачу решить. Рассчитываю на поддержку депутатов Алтайского заксобрания, - сказал глава региона.

Внесение законопроекта в АКЗС планируется в ближайшее время.