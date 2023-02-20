Семьям мобилизованных на Алтае предоставят льготную древесину для строительства

Семьи смогут получать древесину вне очереди Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор Виктор Томенко поручил предоставлять семьям мобилизованных строительную древесину на льготных условиях, сообщили в правительстве региона.

С просьбами к главе края обратились члены семей. Теперь прорабатывается соответствующий законопроект.

- Считаю, что семьи имеют право получать древесину на строительство домов вне очереди. В правительстве уже найдено понимание, как эту задачу решить. Рассчитываю на поддержку депутатов Алтайского заксобрания, - сказал глава региона.

Внесение законопроекта в АКЗС планируется в ближайшее время.