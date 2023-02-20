Погода в Алтайском крае 20 февраля 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 февраля местами ожидается плюсовая температура, сообщили в Гидрометцентре региона.

- Температура -3,-8 градусов, по югу местами до +2, - прогнозируют синоптики.

При этом в отдельных районах небольшой снег. Ветер временами может достигнуть 15 метров в секунду. Утром местами наблюдались изморозь и туман.

В Барнауле сегодня -4,-6, преимущественно без осадков.

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