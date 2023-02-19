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НовостиОбщество19 февраля 2023 11:12

13 объектов здравоохранения построят в Алтайском крае в 2023 году

Из бюджетов разных уровней на это выделили 300 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ФАП

ФАП

Фото: Минздрав Алтайского края

В 2023 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена системы здравоохранения Алтайского края» в региона планируют построить 13 новых объектов.

– Новые медицинские учреждения возведут в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле, - сообщают в минздраве.

Это будет девять ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и четыре врачебных амбулатории. Их построят на средства краевого и федерального бюджета. Всего выделено 300 млн рублей.