13 объектов здравоохранения построят в Алтайском крае в 2023 году

ФАП Фото: Минздрав Алтайского края

В 2023 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена системы здравоохранения Алтайского края» в региона планируют построить 13 новых объектов.

– Новые медицинские учреждения возведут в Тальменском, Первомайском, Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, Красногорском, Алтайском, Целинном районах и в Барнауле, - сообщают в минздраве.

Это будет девять ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и четыре врачебных амбулатории. Их построят на средства краевого и федерального бюджета. Всего выделено 300 млн рублей.