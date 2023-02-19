В Барнауле произошла повторная коммунальная авария на Малом Прудском переулке

Новая авария произошла рядом со вчерашней Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В воскресенье, 19 февраля, в Барнауле произошла повторная авария на водопроводе в переулке Малый Прудской.

В этот раз авария зафиксирована у 48 дома, а накануне – у дома №37.

– Сотрудники компании приступили к земляным работам, чтобы определить характер повреждения, – сообщают в пресс-службе администрации города, со ссылкой на водоканал.

На период устранения аварии жильцы следующих домов отключены от ресурса: ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, пер. Малый Прудской, 31, пер. Канифольный, 41а, ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

По предварительным подсчетам устранить повреждение планируют до 20.30. Подвоз воды – по заявкам: 500-101.

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