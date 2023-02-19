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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:45

В Барнауле произошла повторная коммунальная авария на Малом Прудском переулке

Несколько домов отключены от водоснабжения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Новая авария произошла рядом со вчерашней

Новая авария произошла рядом со вчерашней

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В воскресенье, 19 февраля, в Барнауле произошла повторная авария на водопроводе в переулке Малый Прудской.

В этот раз авария зафиксирована у 48 дома, а накануне – у дома №37.

– Сотрудники компании приступили к земляным работам, чтобы определить характер повреждения, – сообщают в пресс-службе администрации города, со ссылкой на водоканал.

На период устранения аварии жильцы следующих домов отключены от ресурса: ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, пер. Малый Прудской, 31, пер. Канифольный, 41а, ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

По предварительным подсчетам устранить повреждение планируют до 20.30. Подвоз воды – по заявкам: 500-101.

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