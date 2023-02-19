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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 5:47

В Барнауле сотрудники ППС задержали нервного мужчину с наркотиками

Он приехал делать закладки из Новосибирска
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Изъятые наркотики

Изъятые наркотики

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Барнауле мужчину, который вел себя слишком подозрительно: сильно нервничал при виде полицейских и пытался сбежать от них.

– Во время беседы гражданин также проявлял заметные признаки беспокойства и противоречиво отвечал на вопросы, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

У полицейских были все основания провести досмотр. При себе у мужчины обнаружили 99 свертков с порошкообразным веществом общим. Его передали на экспертизу и установили, что это был героин.

В ходе дальнейшего разбирательства задержанный признался, что он делал закладки от лица одного из интернет-магазинов. Сам он приехал в Барнаул из Новосибирска. Почему-то посчитал, что в чужом городе будет больше возможностей оставаться незамеченным. Но прогадал.

Распространением занялся поскольку сам злоупотребляет наркотиками и имеет связи в этой сфере.

Возбуждено уголовное дело.