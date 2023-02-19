В Барнауле устранили последствия аварии на водопроводе 18 февраля

Последствия аварии тоже устранили Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 18 февраля, в Барнауле на пересечении переулка Малого Прудского и улицы Анатолия произошла коммунальная авария, в результате которой жители близлежащих домов остались без холодной воды.

– Барнаульский водоканал устранил повреждение водопровода Д-400 на пер. Малый Прудской, 37. Все потребители с водой, - сообщили этим утром в пресс-службе администрации города.

МБУ «Автодорстрой» в свою очередь еще накануне завершил расчистку дороги от наледи, а движение трамваев №4 и №5 было восстановлено по привычным маршрутам.

Напомним, накануне из-за повреждения водопровода без холодного водоснабжения остались жители домов по адресам: ул. Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, пер. Малый Прудской, 31, пер. Канифольный, 41а, ул. Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

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