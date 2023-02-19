В Бийске прекратили поиски 32-летнего мужчины

Найден. Погиб. Скриншот страницы сообщества «Инцидент Бийск»

18 февраля стало известно, что в Бийске прекратили поиски пропавшего без вести 32-летнего мужчины.

Он пропал 10 февраля. Вышел из дома по улице Советской, 189/2 в неизвестном направлении и больше на связь не выходил. Несколько дней волонтеры вели поиски молодого мужчины, но спустя неделю стало известно, что он погиб.

– Обстоятельства его смерти не разглашаются…- говорится в публикации сообщества «Инцидент Бийск».

Напомним, накануне также стало известно о завершении поиска 31-летнего жителя Горняка. Его также нашли мертвым.

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