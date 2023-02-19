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НовостиОбщество19 февраля 2023 3:32

20 февраля военные дважды будут перекрывать трассу в Алтайском крае

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Чуйский тракт закроют дважды

Чуйский тракт закроют дважды

Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 20 февраля, Госавтоинспекция планирует дважды перекрыть трассу в Алтайском крае для прохождения колонн военных.

По информации ведомства с 8.50 до 9.30 будет ограничено движение всех видов транспорта на участке «ЗАТО Сибирский – «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт» (186 км автодороги «Чуйский тракт»)».

После этого, с 13.20 до 14.00 будет перекрыт участок «186 км автодороги «Чуйский тракт» (садоводство «Горизонт») – «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский».

Так что автолюбителям придется заблаговременно строить свой маршрут и рассчитывать время в пути.