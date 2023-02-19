Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Пожар в Барнауле
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Вечером 18 февраля в Барнауле произошел крупный пожар в частном жилом доме в переулке Корчагина.
– По прибытию пожарно-спасательных сил горела крыша дома, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На тушении были задействованы 25 человек личного состава. Причина возгорания еще не установлена. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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