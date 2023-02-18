На Алтае проезжавший мимо мужчина спас семью от пожара

Пострадавших нет Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 18 февраля, в Рубцовске проезжающий мимо водитель спас семью от пожара. Об этом сообщают в Telegram-канале «Блогерша Рубцовск».

Мужчина ехал на работу и увидел, что у дома на улице Полевая полыхает автомобиль. Житель региона разбудил семью с ребенком, которые находились внутри. Жильцы смогли быстро выйти на улицу до того, как огонь перекинулся на дом. Никто из них не пострадал.

Ранее мы писали, что 18 февраля на пожаре в Белокурихе сотрудники МЧС спасли двух человек.