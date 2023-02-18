Первая в 2023 году продовольственная ярмарка прошла в Барнауле

Фото: Михаил Полубедов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

18 февраля в Барнауле прошла первая в этом году продовольственная ярмарка. Одну из площадок постели глава города Вячеслав Франк, пишет мэрия.

Мэр вместе с другими чиновниками побывал на площадке у ТЦ «Россия». Вячеслав Франк пообщался с представителями торговых точек и горожанами. Барнаульцы рассказали, что на ярмарках всегда есть выбор продукции хорошего качества. К тому же, цены ниже, чем в розничных магазинах.

Добавим, что традиционно ярмарки проходят по субботам с февраля по май и с сентября по ноябрь одновременно в каждом районе города. Также их проводят в пригородных поселках: Научный Городок, Новосиликатный, Лебяжье, Затон.

За 2022 год товарооборот на ярмарках составил 135,5 млн рублей.