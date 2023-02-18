У части жителей Барнаула отключили воду

Подачу ресурса ограничили в нескольких домах Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за повреждения на водопроводе диаметром 400 мм у части жителей Барнаула отключили холодную воду. Об этом сообщает мэрия.

Подачу ресурса ограничили в домах на улице Чернышевского, 277, 279, 281, 282, 282б, переулке Малый Прудской, 31, переулке Канифольный, 41а, а также улицах Чкалова, 247, 247б, 249, 251е, 253а, 255.

В результате коммунальной аварии вода вышла на поверхность в районе переулка Малого Прудского до Анатолия. Сотрудники служб устраняют повреждение и продолжают работу на месте.

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