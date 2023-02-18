В Барнауле из-за коммунальной аварии изменили движение трамваев

На месте ЧП работают специалисты Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 18 февраля, в Барнауле произошла коммунальная авария, в результате которой пришлось изменить движение трамваев. Об этом сообщает мэрия.

По информации специалистов, произошло повреждение на водопроводе диаметром 400 мм. В итоге вода затопила проезжую часть по переулку Малому Прудскому до Анатолия.

В краевой столице полностью остановили движение трамваев №4 и №5. Движение трамваев №4 организовали через площадь Свободы, а №5 - без захода на в Депо №1.

На месте ЧП работают специалисты, которые устраняют последствия повреждения.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать пути объезда этого участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцы сообщают о коммунальной аварии

Вода вышла на дорогу (подробнее)