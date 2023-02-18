Пропавшего жителя Алтайского края обнаружили мертвым

В отряде принесли соболезнования родным и близким мужчины
Фото: "КП" Архив
31-летнего мужчину, пропавшего 12 февраля в Горянке, обнаружили мертвым. Об этом сообщает в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.
Что именно произошло с мужчиной и где его обнаружили, неизвестно.
В отряде принесли соболезнования родным и близким мужчины. Кроме того, волонтеры поблагодарили всех жителей Горянка, которые несколько дней помогали искали пропавшего.
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