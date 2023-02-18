Иномарка врезалась в сугроб у правительства Алтайского края

ДТП произошло 17 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

17 февраля автомобиль влетел в сугроб у здания правительства Алтайского края на проспекте Ленина, 59. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Водитель автомобиля Chevrolet Cruz не справился с управлением и в итоге иномарку занесло в сугроб рядом со входом в здание правительства региона в центре краевой столицы.

В результате этого ДТП пострадавших нет, поэтому аварию не оформляли. Водитель сам выехал из сугроба.

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