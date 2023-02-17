В Славгороде мужчина убил сына одним ударом ножа

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он во время ссоры ударил своего сына ножом и тот умер.

Трагический случай произошел в конце января 2022 года. Между обвиняемым и его 38-летним сыном произошла ссора на бытовой почве. Мужчины начали толкать друг друга.

– В один из моментов обвиняемый упал на кухонный стол, на котором лежал нож. Взяв его, он нанес один удар в живот сына, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевшего доставили в больницу, но спустя несколько часов он скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый находится под стражей.

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