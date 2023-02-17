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НовостиСпорт17 февраля 2023 10:11

5 марта в Барнауле состоится турнир по бодибилдингу

Участниками станут более 100 спортсменов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Турнир пройдет в ДК Моторостроителей

Турнир пройдет в ДК Моторостроителей

Фото: предоставлено организаторами

5 марта в Барнауле пройдет чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу.

– В этом году в соревнованиях силы, мощи и красоты примут участие более 100 лучших спортсменов сибирского региона, - говорят организаторы.

Участники поборются за награды в 19 категориях, а также двух абсолютных первенствах: фитнес-девочки, фитнес-бикини, бодибилдинг, фит-модели, спортсмены с ПОДА, фит-пары и так далее.

Оценивать рельеф будут профессиональные судьи, обладатели всероссийской категории. Главный судья соревнований - президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес-клубов «Hardcore Gym» Денис Капустин.

Соревнования пройдут в ДК Моторостроителей (ул. Германа Титова, 50А). Начало в 17.00.