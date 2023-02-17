ВТБ запустит сервис СБП для трансграничных переводов в 1 квартале

Сервис позволит быстро и удобно отправлять привычные переводы СБП в страны СНГ: деньги будут поступать получателям мгновенно.

«Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП превысила 70% по итогам прошлого года. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию сервиса среди жителей нашей страны», - отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы».

По словам Алексея Хранилова, в банке трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. «Сегодня клиенты могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и Азии. Совершить трансграничный перевод онлайн можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В этом году мы продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число», - отметил Алексей Хранилов.