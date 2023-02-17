Полицейские вместе с жильцами дома в Бийске помогли им потушить пожар

Пожар благополучно потушили Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В ночь на 16 февраля в частном доме в городе Бийске произошел пожар. Его жильцов спасли сотрудники ДПС.

ЧП произошло на улице Горького. Сотрудники Госавтоинспекции проезжали мимо, по маршруту патрулирования. Об увиденном возгорании они сообщили в свою дежурную часть, а также пожарным. Пока те не приехали, полицейские кинулись спасать людей.

– Чтобы разбудить жильцов дома, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду. Преодолев препятствие, он впустил на территорию участка напарника и бросился будить граждан, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда жильцы дома проснулись и им сообщили, что жилище горит, вместе с полицейскими они начали пытаться тушить огонь. В ход шла и вода и снег. К счастью, никто не пострадал, а возгорание было ликвидировано.

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