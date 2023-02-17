Количество получателей пенсии на карты ВТБ в регионах Алтая выросло в 1,8 раза

Для перевода пенсионных выплат необходимо быть зарегистрированным на Госуслугах, оформить дебетовую карту платежной системы «Мир» и подать заявление о переводе пенсии. Сделать это можно через контакт-центр, онлайн-каналы банка или обратившись в непосредственно в отделение. Финансовая организация сама передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента.

«Пенсионеры все увереннее пользуются пластиковыми картами. Люди, которые привыкли экономно относиться к своим средствам, сегодня понимают, что пенсионные карты обладают дополнительными опциями, которые позволяют получить кешбэк, проценты на остаток по счету и даже приветственные выплаты от банка. Мы предоставляем и другие меры поддержки, например, возможность снимать средства с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии, за свой счет оформляем страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников. Мы видим, что все больше наших земляков выбирают карты нашего банка для получения пенсионных выплат: за год их число выросло на 80%», - отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты банка, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек, говорится в сообщении.