В Барнауле 11-летняя девочка скатилась с горки под машину

Ребенку оказали медпомощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 февраля 11-летняя школьница каталась с горки около жилого дома на улице Анатолия, 220 и угодила под колеса автомобиля.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 41-летняя женщина ехала на своем Renault Sandero. Ей под колеса с горки скатилась 11-летняя девочка. Ребенок получил травмы, но к счастью, не серьезные. Госпитализация ей не потребовалась.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.