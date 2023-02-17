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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:49

В Барнауле 11-летняя девочка скатилась с горки под машину

Госпитализация ей не потребовалась
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ребенку оказали медпомощь

Ребенку оказали медпомощь

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 16 февраля 11-летняя школьница каталась с горки около жилого дома на улице Анатолия, 220 и угодила под колеса автомобиля.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 41-летняя женщина ехала на своем Renault Sandero. Ей под колеса с горки скатилась 11-летняя девочка. Ребенок получил травмы, но к счастью, не серьезные. Госпитализация ей не потребовалась.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.