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НовостиСпорт17 февраля 2023 6:18

Главный тренер баскетбольного клуба «Барнаул» покинул пост

Кроме того ушел один игрок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Иван Датьев будет и.о. главного тренера до конца сезона

Иван Датьев будет и.о. главного тренера до конца сезона

Фото: предоставлено пресс-службой

Главный тренер баскетбольной команды «Барнаул» Олег Тен покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

– Олег Анатольевич Тен покидает клуб по обоюдному согласию сторон. БК «Барнаул» благодарит Олега Анатольевича за работу и сотрудничество. Желаем успехов и здоровья, - говорится в объявлении в официальной группе команды во «Вконтакте».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Иван Датьев. Он пробудет с командой до конца сезона, если ничего не случится.

Напомним, ранее по соглашению сторон «Барнаул» покинул Алимджан Федюшин. Он перешел во владивостокское «Динамо».

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