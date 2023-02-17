Главный тренер баскетбольного клуба «Барнаул» покинул пост

Иван Датьев будет и.о. главного тренера до конца сезона Фото: предоставлено пресс-службой

Главный тренер баскетбольной команды «Барнаул» Олег Тен покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

– Олег Анатольевич Тен покидает клуб по обоюдному согласию сторон. БК «Барнаул» благодарит Олега Анатольевича за работу и сотрудничество. Желаем успехов и здоровья, - говорится в объявлении в официальной группе команды во «Вконтакте».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Иван Датьев. Он пробудет с командой до конца сезона, если ничего не случится.

Напомним, ранее по соглашению сторон «Барнаул» покинул Алимджан Федюшин. Он перешел во владивостокское «Динамо».

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