Турнир по чирлидингу проведут в Барнауле

Турнир пройдет в училище олимпийского резерва Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 19 февраля, в Барнауле пройдет крупный турнир по чирлидингу – чемпионат и первенство Алтайского края.

– Ожидается, что соревнованиях примут участие свыше 250 спортсменов в танцевальных дисциплинах и чирлидинге, - сообщают организаторы.

Помимо спортсменов из Алтайского края, на турнир приедут гости из Кемеровской и Новосибирской областей. Состязания пройдут в спорткомплексе училища олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15). Начало в 9.00.

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