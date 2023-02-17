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НовостиОбщество17 февраля 2023 3:28

В Барнауле мужчина угнал автобус

Он решил покататься на нем
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Автомобиль нашли, а угонщика задержали

Автомобиль нашли, а угонщика задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию обратился 50-летний житель Барнаула, который сообщил, что его автобус Hyundai угнали.

– По словам автовладельца, он припарковал машину около дома, рядом с дорогой, после чего выходил прогревать ее и отлучился по делам, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда вернулся, то не обнаружил свой Hyundai на прежнем месте и сразу же обратился к полицейским.

Автобус, похожий по данным в ориентировке, без каких-либо видимых повреждений, нашли на одной из улиц Барнаула. Как оказалось, его угнал 41-летний мужчина. Он был в гостях у знакомых, а когда вышел от них, решил угнать автобус, чтобы покататься.

Возбуждено уголовное дело.