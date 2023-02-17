В Барнауле спасли ребенка, который запутался в ремне безопасности

Спасатели быстро вытащили палец ребенка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

15 февраля в службу спасания в городе Барнауле поступила заявка от местной жительницы. Она рассказала, что ее 5-летний ребенок запутался в автомобильном ремне безопасности.

- Прибыв на место спасатели увидели, что мальчик 5 лет засунул палец в металлический элемент ремня безопасности и не смог его вытащить, так как он стал быстро опухать, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К счастью, специалистам даже не потребовались специальные электроинструменты. Они ловко вытащили палец и освободили ребенка от оков.

– Ребенок даже не успел испугаться, мы быстро извлекли палец из металлического плена и медицинская помощь мальчику не понадобилась, - говорит спасатель Сергей Аборнев.