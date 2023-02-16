Более 1,5 тысяч пачек нелегальных сигарет продавались в магазинах Барнаула

Фото: Алтайская таможня

В ходе совместных рейдов с полицией таможенники выявили 1577 пачек нелегальных сигарет в магазинах Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

– У табачных изделий отсутствовала маркировка специальными российскими идентификационными знаками и не было акцизных марок. Кроме того, на 294 пачках сигарет была нанесена акцизная марка Республики Беларусь. Продажа таких сигарет запрещена на территории России, - поясняют таможенники.

Нелегальные сигареты продавались в павильонах под марками «Marlboro», «Parliament», «Kent», «Dove», «Сredo», «Winston». Сотрудники полиции изъяли табачную продукцию.