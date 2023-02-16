Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 12:00

В Алтайском крае проведут антитеррористические учения

Жителей просят сохранять спокойствие
Вера Березовская
Будут отработаны первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта

Будут отработаны первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ

17 февраля в Алтайском крае проведут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В период с 09:00 до 15:00 в п. Тальменка в рамках плановых командно-штабных учений Оперативным штабом Алтайского края будут отработаны первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта, - говорится в сообщении.

В связи с учениями возможно частичное блокирование движения на участках улиц Вокзальная и Кирова в Тальменке. На расписание электричек и автобусов это не повлияет

Жителей поселка просят соблюдать спокойствие.