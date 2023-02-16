В Алтайском крае проведут антитеррористические учения

Будут отработаны первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

17 февраля в Алтайском крае проведут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В период с 09:00 до 15:00 в п. Тальменка в рамках плановых командно-штабных учений Оперативным штабом Алтайского края будут отработаны первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта, - говорится в сообщении.

В связи с учениями возможно частичное блокирование движения на участках улиц Вокзальная и Кирова в Тальменке. На расписание электричек и автобусов это не повлияет

Жителей поселка просят соблюдать спокойствие.