Алтайский полицейский сливал данные из государственных баз

Уголовное дело о даче взятки направлено в суд. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить жителя Хабаровска по обвинению в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-службы СК и прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый разместил в одном из популярных мессенджеров объявление, в котором предлагал сотрудникам правоохранительных органов на постоянной основе за деньги предоставлять ему информацию из служебных баз данных. Полицейский из Табунского района согласился это делать по «тарифу» 300 рублей за одно лицо. Он сливал ему данные до января 2022 года. Обвиняемый передавал взятку и получал интересующую информацию. Всего доказано 88 эпизодов противоправной .

– В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудника полиции по обвинению в получении взятки продолжается расследованием. Сотрудник полиции уволен по отрицательным основаниям в марте 2022 года, - рассказали в СК.

Уголовное дело о даче взятки направлено в суд.