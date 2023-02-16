Алтайский край отправил десятый гуманитарный груз в зону СВО

Гуманитарная отправка включала в себя медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Алтайский край отправил десятый по счет гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В отправке груза участвовал губернатор региона Виктор Томенко. Он поблагодарил неравнодушных жителей края, волонтеров, общественников, предпринимателей и руководителей предприятий за сбор гуманитарной помощи для бойцов и мирного населения Донбасса.
– Именно сейчас важно, чтобы мы все вместе помогали решать задачи по защите Отечества и окружали заботой семьи наших военнослужащих», - отметил он.
Гуманитарная отправка включала в себя медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих, подарки к 23 февраля, письма со словами поддержки.
Напомним, ранее глава республики Алтай Олег Хорохордин посетил ЛНР и встретился с мобилизованными земляками.