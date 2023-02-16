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НовостиОбщество16 февраля 2023 11:02

Алтайский край отправил десятый гуманитарный груз в зону СВО

В отправке участвовал губернатор Виктор Томенко
Вера Березовская
Гуманитарная отправка включала в себя медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих

Гуманитарная отправка включала в себя медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайский край отправил десятый по счет гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В отправке груза участвовал губернатор региона Виктор Томенко. Он поблагодарил неравнодушных жителей края, волонтеров, общественников, предпринимателей и руководителей предприятий за сбор гуманитарной помощи для бойцов и мирного населения Донбасса.

– Именно сейчас важно, чтобы мы все вместе помогали решать задачи по защите Отечества и окружали заботой семьи наших военнослужащих», - отметил он.

Гуманитарная отправка включала в себя медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих, подарки к 23 февраля, письма со словами поддержки.

Напомним, ранее глава республики Алтай Олег Хорохордин посетил ЛНР и встретился с мобилизованными земляками.