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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 10:14

Жительница Алтая попалась на уловки мошенника при продаже стиральной машины

Она потеряла 46 тысяч рублей
Вера Березовская
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

26-летняя жительница Горно-Алтайска потеряла 46 тысяч рублей, желая продать стиральную машину. Об этом сообщают в пресс-службе МВД региона.

-- В ходе разбирательства было установлено, что девушка разместила объявление в сети Интернет о продаже стиральной машины. Через некоторое время горожанке позвонил неизвестный, который сообщил о том, что желает приобрести бытовую технику, - сообщают в пресс-службе полиции.

Аферист попросил девушку продиктовать номер банковской карты для перевода денег. После этого на телефон пришел код, который она продиктовала мошеннику якобы для подтверждения перевода.

Злоумышленник получил доступ к личному кабинету девушки, в котором от ее имени оформили кредит в размере 46 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.