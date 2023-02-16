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НовостиПолитика16 февраля 2023 9:35

Алтайский край и Новосибирскую область предложили объединить в один регион

Такая идея возникла у экс-кандидата на пост губернатора края Андрея Крылова
Вера Березовская
Крылов считает, что это будет экономически выгодно

Крылов считает, что это будет экономически выгодно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-кандидат на пост губернатора края Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край и Новосибирскую область в один регион. Об этом пишут барнаульские паблики.

По его мнению, исторически край и область тесно связаны. Он считает, что это будет экономически выгодно и позволит повысить уровень жизни населения Алтайского края.

Инициатор идеи предлагает провести голосование за объединение регионов в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.