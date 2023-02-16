Алтайский край и Новосибирскую область предложили объединить в один регион

Крылов считает, что это будет экономически выгодно Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-кандидат на пост губернатора края Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край и Новосибирскую область в один регион. Об этом пишут барнаульские паблики.

По его мнению, исторически край и область тесно связаны. Он считает, что это будет экономически выгодно и позволит повысить уровень жизни населения Алтайского края.

Инициатор идеи предлагает провести голосование за объединение регионов в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.