Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы Барнаула Юрию Еремееву. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Ранее экс-чиновника приговорили к штрафу 800 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности на срок два года. Прокуратура попыталась обжаловать это решение. Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)

- Прочувствовал на себе народную мудрость: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», - написал Еремеев.

Экс-чиновник рассказал, что многое изменилось в его жизни, а круг общения заметно сузился. По словам Еремеева, некоторые перестали общаться с ним еще при уходе из администрации, другие – после распространения кадров с задержанием.