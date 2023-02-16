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НовостиПолитика16 февраля 2023 8:36

Суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы Барнаула Юрию Еремееву

Экс-чиновника чиновника приговорили к штрафу 800 тысяч рублей
Вера Березовская
Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ

Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему замглавы Барнаула Юрию Еремееву. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Ранее экс-чиновника приговорили к штрафу 800 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности на срок два года. Прокуратура попыталась обжаловать это решение. Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)

- Прочувствовал на себе народную мудрость: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», - написал Еремеев.

Экс-чиновник рассказал, что многое изменилось в его жизни, а круг общения заметно сузился. По словам Еремеева, некоторые перестали общаться с ним еще при уходе из администрации, другие – после распространения кадров с задержанием.