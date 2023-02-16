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НовостиОбщество16 февраля 2023 7:52

В Алтайском крае проведут благотворительный телемарафон «Все для Победы»

Этот проект направлен на поддержку участников СВО
Вера Березовская
Телемарафон будут транслировать в социальных сетях и на канале «Катунь 24»

Телемарафон будут транслировать в социальных сетях и на канале «Катунь 24»

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 февраля 23 февраля в Алтайском крае пройдет благотворительный телемарафон «Все для Победы».

Этот проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Собранные средства в ходе марафона средства пойдут на покупку медикаментов, теплых вещей и квадракоптеров для мобилизованных жителей Алтайского края.

Телемарафон будут транслировать в социальных сетях и на канале «Катунь 24». Начало в 17.00 часов

Напомним, ранее глава Республики Алтай приехал в ЛНР и пообщался с бойцами.