В Алтайском крае проведут благотворительный телемарафон «Все для Победы»

Телемарафон будут транслировать в социальных сетях и на канале «Катунь 24» Фото: Олег УКЛАДОВ

23 февраля 23 февраля в Алтайском крае пройдет благотворительный телемарафон «Все для Победы».

Этот проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Собранные средства в ходе марафона средства пойдут на покупку медикаментов, теплых вещей и квадракоптеров для мобилизованных жителей Алтайского края.

Телемарафон будут транслировать в социальных сетях и на канале «Катунь 24». Начало в 17.00 часов

Напомним, ранее глава Республики Алтай приехал в ЛНР и пообщался с бойцами.