В трех школах Барнаула в 2023 году проведут капитальный ремонт за 227 млн рублей

Полностью сделать ремонт должны до начала нового учебного года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В трех школах Барнаула проведут капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». На работы направят 227 млн рублей всех уровней, сообщают в мэрии.

В федеральную программу на 2023 год вошли лицей №3, школа №48 и Барнаульский кадетский корпус. В каждой образовательной организации запланирован ремонт цоколя, отмостки, кровли, фасадов, потолков. Также предусмотрен ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы и другое. Кроме того, в школах появится современное оборудование и мебель.

Старт работ намечен на 1 марта. Полностью сделать ремонт должны до начала нового учебного года.

Ученики школ на время ремонта будут перераспределены по другим учреждениям. Учащиеся кадетской школы будут ходить на уроки во второй корпус образовательной организации. Классы лицея №3 будут учиться в здании Барнаульского городского детско-юношеского центра Ученики начальных классов школы №48 временно будут посещать школу №1, ученики 5-8 классов – лицей № 86, ученики 9-11 классов – Алтайский краевой детский экологический центр.