Около 50 машин конфисковали в Алтайском крае у любителей «пьяной езды»

Конфискация применяется в отношении транспортного средства, которое было использовано при нарушении правил. Фото: Олег УКЛАДОВ

У любителей пьяной езды в Алтайском крае конфисковали порядка 50 автомобилей после изменения внесения поправок в Уголовный Кодекс РФ. Об этом сообщают в региональном МВД.

С 25 июля 2022 часть первая статьи 104.1 УК РФ был дополнена пунктом «д», которые предусматривает конфискацию транспортного средства у водителей, повторно нарушающих ПДД.

- Конфискация применяется в отношении транспортного средства, которое было использовано при нарушении правил. Классификация транспортного средства здесь не важна, это может быть, как автомобиль, так и мотоцикл, трактор или мопед, - пояснили в МВД

Конфискация возможна за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, очередной выезд на «встречку», неоднократное превышение скорости, многократная езда без прав.