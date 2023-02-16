Сержант полиции по следам на снегу раскрыл кражу в Рубцовске

Сержант полиции Денис Галкин находился дома, когда внезапно услышал пару хлопков Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске сотрудник полиции задержал двух подозреваемых в краже. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сержант полиции Денис Галкин находился дома, когда внезапно услышал пару хлопков. Он быстро оделся и вышел на улицу. Возле подъезда полицейский увидел два автомобиля, у одного был открыт капот. Заглянув под него, Денис увидел, что аккумулятор снят. У второй машины тоже были заметны следы взлома.

- Накануне выпал снег, поэтому Денис обнаружил свежие следы, которые вели на другую улицу. Пройдя несколько десятков метров, он увидел двух спешащих куда-то мужчин, которые несли в руках аккумуляторы, - рассказали в пресс-службе МВД.

Он догнал их и представился сотрудником правоохранительных органов. Воры попытались броситься в бега, но в итоге все равно были задержаны.

Как выяснилось, мужчинам не хватило денег на выпивку. Они решили украсть аккумуляторы и сдать их в пункт приема металлолома. Однако бдительный Денис Галкин нарушил их планы.

Злоумышленникам грозит до 5 лет колонии.