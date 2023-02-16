В Индустриальном и Ленинском районах Барнаула скоро появятся новые руководители

Кандидатуры должны утвердить депутаты городской думы на заседании в пятницу, 17 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В скором времени в Барнауле назначат новых глав Ленинского и Индустриального районов. Об этом пишет «Аиф- Алтай».

На должность руководителя Индустриального претендует Денис Летягин, Ленинского – Евгений Авраменко. Оба они муниципальные служащие.

Их кандидатуры должны утвердить депутаты городской думы на заседании в пятницу, 17 февраля. На сегодняшний день Летягин исполняет обязанности главы Индустриального района, а Авраменко работает занимает пост первого замглавы в администрации Ленинского района.